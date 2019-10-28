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Hadise'nin Murat Boz fotoğrafı kızdırdı

3 yıllık ilişkilerini noktalayan Aslı Enver ve Murat Boz'dan henüz bir açıklama gelmezken, şarkıcı Hadise'nin Murat Boz'la samimi bir şekilde fotoğraf paylaşması eski sevgilinin hayranlarını kızdırdı.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 12:02..
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2016 senesinde aşk yaşamaya başlayan ve inişli çıkışlı bir ilişki sürdüren Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı.

İkilinin ayrılık haberi sosyal medyada gündem oldu. Öyle ki TT listesine bile girdi.

HOLLANDA'YA UÇTU

Büyük aşkın bitmesinin ardından evleri ayıran çiftten Aslı Enver, Hollanda'ya gitti. Amsterdam'da 4 gün boyunca kafa dinlemek isteyen güzel oyuncu, döndüğünde ayrılığa resmiyet kazandırmayı planlıyor.

Hadise'nin Murat Boz fotoğrafı kızdırdı

MURAT BOZ EVLENMEK İSTEMİYOR

Öte yandan çiftin ayrılığının evlilik olduğu iddia ediliyor. Bir an önce evlenmek isteyen Aslı Enver, Murat Boz'u bir türlü ikna edemedi. Bu da ayrılığı beraberinde getirdi.

ENVER'İN HAYRANLARI KIZDI

Bu arada ikilinin hayranları da ayrılığa bir hayli üzülmüş durumda. Çıkan haberlerin ardından Murat Boz'un aynı yarışmadaki jüri arkadaşı Hadise'nin paylaşımı hayranlarını kızdırdı. ‘O Ses Türkiye’ isimli yarışmada jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise’nin samimi olduğu bir görüntü Enver'in hayranlarını sinirlendirdi.

Hadise'nin Murat Boz fotoğrafı kızdırdı

"AYRILMALARINI MI BEKLİYORDUN?"

Murat Boz’a sarılarak bir fotoğraf paylaşan Hadise’ye bazı sosyal medya kullanıcıları, “Ayrılmalarını mı bekliyordun”, “Daha ilişkisi yeni bitti böyle bir paylaşım yapman etik değil” gibi tepkiler gösterdi.

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