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Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın dinleme süresinin bittiğini ve Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

AA | 21.10.2019 - 18:21..
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Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

İran'a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD'de yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yeni görevi açıklandı.

BERAT ALBAYRAK DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından paylaşılan Twitter mesajında "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

HAKAN ATİLLA KİMDİR

1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. M. Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

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