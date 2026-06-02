Hakan Fidan: Trump, NATO Zirvesi'ne katılacak

NATO Zirvesi için geri sayım başladı.

7-8 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi, oldukça önemli olacak

ABD-İran savaşından sonra ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya peş peşe rest çekti.

NATO'dan çekilmeyi düşündüklerini bile açıklayan Trump'ın zirveye katılıp katılmayacağı merak konusu.

Bu konuda yazılıp çizilen iddiaların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi: NATO zirvesi için Ankara'da olacağım

"TRUMP ZİRVEYE KATILACAK"

ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor." yanıtını veren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.

"AVRUPALILAR MESAJI ALDI"

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor.

Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."

MÜZAKARELERDE TÜRKİYE DESTEĞİ

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için "samimi" bir çaba içinde olduğunun altını çizdi.

"AMERİKALILAR VE İRANLILAR ATEŞKES İÇİN SAMİMİ"

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, bu görüşmeleri "baltalayabilecek önemli bir risk" oluşturduğuna işaret eden Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim." dedi.