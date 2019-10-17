Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı

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Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Polisin depoya düzenlediği operasyonda, 15 ton kıyılmış kaçak tütün ile çok sayıda bandrolsüz sigara yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise savunması bir o kadar ilginç oldu.