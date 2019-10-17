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Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı

15 Ekim'de gözaltına alınan Hakkari Belediyesi Başkanı Cihan Karaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 16:28..
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Hakkari Belediyesi Başkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediyesi Eşbaşkanları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı, 15 Ekim'de gözaltına alındı.

KARAMAN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Sanıklar bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Mahkeme, Karaman'ın gizli tanık ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklama kararı verdi.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Yüksekova Belediye Eşbaşkanları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı’nın ise savcılık sorgusu devam ediyor.

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