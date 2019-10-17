Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı

Hakkari Belediyesi Başkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediyesi Eşbaşkanları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı, 15 Ekim'de gözaltına alındı.
KARAMAN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Sanıklar bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Mahkeme, Karaman'ın gizli tanık ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklama kararı verdi.
SORGULARI DEVAM EDİYOR
Yüksekova Belediye Eşbaşkanları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı’nın ise savcılık sorgusu devam ediyor.