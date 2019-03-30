taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Hakkari Şırnak yoluna çığ düştü, Mehmetçik kucak açtı

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düşünce, Mehmetçik halka yardım için kolları sıvadı.

İHA | 30.03.2019 - 16:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hakkari-Şırnak karayoluna 4 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu yüzlerce aracın yolda mahsur kaldığı belirtildi. Hakkari-Şırnak karayoluna yaklaşık yarım saat önce 4 ayrı noktada çığı düştü.

Hakkari Şırnak yoluna çığ düştü, Mehmetçik kucak açtı

KARAKOLA SIĞINDILAR

Şans eseri can ve mal kayıpları yaşanmazken yolda mahsur kalan yüzlerce yolcunun Serbestan Karakoluna sığındığı ve yolun açılmasını beklediği öğrenildi. Bir çığın daha düşme ihtimali bulunduğunu belirten yolcular, çığ tehlikesi yüzünden karayyoları ekiplerinin çığ enkazına müdahale edemediğini iddia ettiler.

Hakkari Şırnak yoluna çığ düştü, Mehmetçik kucak açtı

ÇIĞ DÜŞME TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Karayolları yetkilileri ise, yolun açılması için ekiplerin bölgede olduğunu ancak yeni çığ düşme tehlikesi bulunduğu için beklemede olduklarını belirttiler.

Hakkari Şırnak yoluna çığ düştü, Mehmetçik kucak açtı

Hakkari Şırnak yoluna çığ düştü, Mehmetçik kucak açtı

Hakkari Şırnak yoluna çığ düştü, Mehmetçik kucak açtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

148
Beren Saat'in yüzü gülmeye başladı

Beren Saat'in yüzü gülmeye başladı

89
Kandil'e 'Pençe operasyonu'

Kandil'e 'Pençe operasyonu'

102
Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

488
Avrasya Araştırma'nın 31 Mart yerel seçim anketi

Avrasya Araştırma'nın 31 Mart yerel seçim anketi

164
Mesut Özil ile Amine Gülşe Alman medyasının hedefinde

Mesut Özil ile Amine Gülşe Alman medyasının hedefinde

123
ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir