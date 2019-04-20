Hakkari’nin Kaymaklı köyüne bağlı Sütlüce mezrasında kışın yoğun geçtiği dağlarda aç kalan kurt sürüsü dün akşam aynı anda 3 farklı ağıla girdi. Saat 21.00 sıralarında Kamil Erdem’e ait ağıla giren kurtlar, 79 koyunu öldürdü, 8 koyunu yaraladı ve 2 küçük köpeği de parçalayarak telef etti. Onlarca kuzu annesiz kalırken olayda maddi zararın yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Hakkari'de ağıla giren kurtlar 79 koyunu telef etti VİDEO

KUZULAR ANNESİZ KALDI

Köy meydanında kurtların dolaştığını fark eden köylüler hemen ağıllarına koştu. Ağılda telef olan hayvanların kapı arkasına yığılmasından dolayı köylüler kapıları kırarak içeri girmeye çalışırken, kurtlar girdikleri camdan kaçıp gecenin karanlığına karıştı.

Kuzuların bulunduğu başka bir ağıldan sesler gelince oraya yönelen köylüler içerideki kurdu taş ve sopalarla öldürdü. Yaklaşık iki ay önce doğan onlarca kuzu ise annesiz kaldı.

YAKLAŞIK 100 BİN LİRALIK ZARAR VAR

Koyun sürüsünün sahibi Muhammed Erdem, akşam karanlığını fırsat bilen kurt sürüsünün ağılın camından girerek 79 koyunu telef ettiklerini ifade etti. Yaklaşık 150 bin lira maddi zararı olduğunu söyleyen Erdem, "Dün gece saat 21.00 sularında köpeklerin havlamasından köye kurtların indiğini fark ettik. Bizler de kurtları görünce hemen ağıllarımıza koştuk. Koyun cesetleri yüzünden ağıla giremedik. Bizler de kapıyı kırmak zorunda kaldık. İçeri girdiğimizde 79 koyunumuz telef olmuştu. Kurt pencereyi kırıp içeri girmişti. Aynı şekilde pencereden kaçmıştı. Bizler telef olan koyunlarla uğraşırken kurt başka bir ağıla girmişti. Tüm köylü o ağıla girerek kurdu köşeye sıkıştırdık. Artık elimize ne geçtiyse kurda vurarak öldürdük. Toplam zararımız yaklaşık 100 bin lira." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler de köye gelerek yaralı koyunlara müdahale etti. Görevliler, telef olan koyunların küpe numaralarını alarak sistemden düşme işlemlerini yaptı.