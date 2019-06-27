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Hakkari'de artık turizm konuşuluyor

Terörden arındırılan dağ ve yaylalar, bölgeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

AA | 27.06.2019 - 06:12..
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Hakkari'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenen dağ ve yaylalar, yerli turistlerden ilgi görüyor.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzur ve güvenliğin sağlandığı Hakkari'de yıllardır gidilemeyen bölgeler, artık ziyaretçileri ağırlıyor.

Hakkari'de artık turizm konuşuluyor

Kentteki dağlar ve dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalar, bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İzmir'den gelen, aralarında doktor, mühendis ve emekli öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişilik grup, Cilo Sıradağları bölgesini gezdi.

Ardından Spihane Yaylası'na gelen grup, yaz aylarında bölgede çadır kuran ve burada yaşayan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Hakkari'de artık turizm konuşuluyor

İSVİÇRE ALPLERİ'NDE GİBİYİZ

Grup sorumlusu Resmiye Dinlenmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür turu kapsamında geldikleri Hakkari'nin coğrafyasından çok etkilendiklerini söyledi.

Terörden temizlenen bölgelere turist ilgisi İZLE

Bölgenin kültürü ve tarihini öğrenerek vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirten Dinlenmez, "İsviçre Alpleri'nde gezer gibiyiz. Alternatif turizm açısından inanılmaz zengin bir bölge. Herkesin gelip burayı daha yakından tanımasını, görmesini istiyoruz. Huzur bulmak için çok uygun bir yer. Bugüne kadar buraya niye gelmediğimizi sorguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de artık turizm konuşuluyor

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