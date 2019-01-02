Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çığlı köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Yusuf Ediş'i yakınları, yolun kar ve çığ nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye götüremedi.
Durumun haber verilmesi üzerine 112 acil servis ile Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEKİ ÇIĞ TEMİZLENDİ
Karla mücadele ekipleri yolun farklı bölgelerine düşen metrelerce yükseklikteki çığları temizleyerek ambulansın ilerlemesini sağladı.
YUSUF BEBEK HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
Saatler süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Yusuf bebeği ambulansa alarak, Çukurca Devlet Hastanesine yetiştirdi.
Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.