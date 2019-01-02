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Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, sağlık ve karla mücadele ekibinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

AA | 02.01.2019 - 03:03..
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İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çığlı köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Yusuf Ediş'i yakınları, yolun kar ve çığ nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye götüremedi.

Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

Durumun haber verilmesi üzerine 112 acil servis ile Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.

Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

METRELERCE YÜKSEKLİKTEKİ ÇIĞ TEMİZLENDİ

Karla mücadele ekipleri yolun farklı bölgelerine düşen metrelerce yükseklikteki çığları temizleyerek ambulansın ilerlemesini sağladı.

Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

YUSUF BEBEK HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Saatler süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Yusuf bebeği ambulansa alarak, Çukurca Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

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