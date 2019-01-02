Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

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1 Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız Yeni yıl dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yapan Kim Jongi ABD'ye mesaj yolladı.

2 ABD ve İsrail, UNESCO'dan resmen ayrıldı ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Teşkilatı üyeliğinden ayrılmak üzere başlattığı süreç sonuçlandı.

3 Noel Baba kılığındaki polislerden operasyon Ankara'da yılbaşı kutlamaları kapsamında alınan güvenlik önlemlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri özverili çalışmasıyla olası suçları önledi.

4 Pompeo’dan Netanyahu’ya güvence ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ABD’nin Suriye’den çekilme kararının İsrail ile işbirliğini etkilemeyeceğini kaydetti.

5 Ruhani: ABD bizi baskı altına almak istiyor İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında olduğunu söyledi.

6 Gaziantep’te kar tatili Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kar nedeniyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri bir gün süre ile tatil edildi.