Hakkari'de Dilimli Barajı buz tuttu

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, etkisi süren dondurucu soğuk, hayatı durma noktasına getirdi.
BARAJ TAMAMEN DONUNCA FOTOĞRAFLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Yüksekova-Esendere kara yolu üzerindeki Dilimli Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu. Dilimli Barajı’nın donmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun ilgi gösteriyor.
SERT KIŞ ŞARTLARI DİLİMLİ BARAJI'NI DONDURDU
Fotoğraf çeken Erdinç Düzen isimli vatandaş, “Yüksekova merkezden geliyoruz. Yüksekova’da geçen çetin kış şartlarından dolayı Dilimli Barajı donmuş. Biz de haftanın ilk günü, Dilimli Barajı’nda kartpostallık fotoğraflar çekiyoruz.” dedi