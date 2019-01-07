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Hakkari'de Dilimli Barajı buz tuttu

Kar yağışından sonra iyice bastıran soğuk hava, Dilimli Barajı'nı dondurdu.

İHA | 07.01.2019 - 16:29..
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Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, etkisi süren dondurucu soğuk, hayatı durma noktasına getirdi.

BARAJ TAMAMEN DONUNCA FOTOĞRAFLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Yüksekova-Esendere kara yolu üzerindeki Dilimli Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu. Dilimli Barajı’nın donmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun ilgi gösteriyor.

Hakkari'de Dilimli Barajı buz tuttu

SERT KIŞ ŞARTLARI DİLİMLİ BARAJI'NI DONDURDU

Fotoğraf çeken Erdinç Düzen isimli vatandaş, “Yüksekova merkezden geliyoruz. Yüksekova’da geçen çetin kış şartlarından dolayı Dilimli Barajı donmuş. Biz de haftanın ilk günü, Dilimli Barajı’nda kartpostallık fotoğraflar çekiyoruz.” dedi

Hakkari'de Dilimli Barajı buz tuttu

Hakkari'de Dilimli Barajı buz tuttu

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