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Hakkari'de öğrenciler matematiği şarkılarla öğreniyor

Hakkari'de ders konularını popüler şarkıların müziğiyle birleştiren öğretmen Zeynep Topraktan, öğrencilerinin, matematiğin karmaşık konularını kolayca kavramalarını sağlıyor.

AA | 04.03.2019 - 17:46..
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Hakkari'de öğrenciler matematiği şarkılarla öğreniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ders konularını popüler şarkıların müziğiyle bütünleştiren öğretmen Zeynep Topraktan, geliştirdiği bu yöntem sayesinde öğrencilerine matematiği sevdirdi.

MATEMATİK İÇİN FARKLI BİR YOL DENEDİ

İlçe merkezindeki Kuruköy Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Topraktan, öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını artırmak için farklı bir yöntem uyguladı.

Hakkari'de öğrenciler matematiği şarkılarla öğreniyor

DERSLER DAHA EĞLENCELİ

İlk etapta öğrencileri anlamaya, ilgi alanlarını belirlemeye çalışan öğretmen, müziğe ilgisini de işin içine katarak, dersleri daha eğlenceli hale getirmeye karar verdi.

Hakkari'de öğrenciler matematiği şarkılarla öğreniyor

DAHA KOLAY ÖĞRENİYORLAR

Öğrencilerin bildiği popüler şarkıların müziğiyle ders konularını içeren sözleri birleştiren Topraktan, bu sayede öğrencilerin şarkı söyleyerek matematiğin karmaşık konularını daha kolay öğrenmelerini sağladı.

Hakkari'de öğrenciler matematiği şarkılarla öğreniyor

"DURUMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Dersi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin konuları daha kolay kavramalarını sağlamaya çalıştığını anlatan Topraktan, "Öğrencilerim artık matematiği daha kolay anlıyor. Şu anda katıldığı deneme sınavlarında tüm matematik sorularını doğru yanıtlayan öğrencilerim var. Hiç matematik sorusu çözemezken şimdi birçok net yapabilenler var. Bu, beni çok sevindiriyor." dedi.

Hakkari'de öğrenciler matematiği şarkılarla öğreniyor

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