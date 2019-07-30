Hakkari'de temmuz ayında kar keyfi

Farklı illerden gelen doğaseverler, Mergezer Yaylası'nda düzenlenen doğa etkinliğine katıldı.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Doğaseverler, kar kütleleri üzerinde bol bol fotoğraf çekerek günün tadını çıkardı.

HEM KAR HEM YEŞİLLİK SEFASI

Temmuz ayının son günlerine rağmen karın keyfini çıkaran Mehmet Deniz Gültekin, “Daha önce Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini görmemiş birisi olarak, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hem kar keyfi hem de yeşilliğin sefasını yaşadık.” dedi.

KAR GÖREN MİSAFİRLERİN HAYRANLIĞI

Kahraman Aytan da Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü olarak bölgenin tüm güzelliklerini keşfettiklerini söyleyerek, “Bu hafta dışarıdan gelen misafirlerimizi bölgenin can damarı olan Doski bölgesine götürerek, Mergezer Yaylası’na çıkardık. Temmuz ayının son günleri olmasına rağmen karın olduğunu gören misafirlerimiz hayran kaldı. Gölde yüzdük ve dağları gezdik. Bize eşlik eden ve destek olan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.