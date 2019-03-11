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İstanbul Haliç'ten erkek cesedi çıkarıldı

Haliç'te denizin üzerinde hareketsiz duran bir kişi görüldü. Harekete geçen deniz polisi, şahsı kıyıya çıkarttı.

DHA | 11.03.2019 - 09:29..
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Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar, sabah 06.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü.

Vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

KARAYA ÇIKARTILAN GENÇ ÖLÜYDÜ

Olay yerine gelen deniz polisi, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran kişiyi çıkartıp, bota  alarak Karaköy-Üsküdar iskelesine yanaştı. Sağlık ekipleri yapılan incelemede, kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul Haliç'ten erkek cesedi çıkarıldı

KİMLİĞİ DE YOK

Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul Haliç'ten erkek cesedi çıkarıldı

İstanbul Haliç'ten erkek cesedi çıkarıldı

İstanbul Haliç'ten erkek cesedi çıkarıldı

İstanbul Haliç'ten erkek cesedi çıkarıldı

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