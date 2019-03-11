İstanbul Haliç'ten erkek cesedi çıkarıldı

Kayseri merkezde 7 ildeki operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla satan 30 kişiye tutuklama talebi var.

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Öğrenciler istihdam alanı az olan bölümleri terk ediyor

Yapılan bir eğitim araştırmasına göre, üniversiteyi terk eden öğrencilerin çoğu istihdam olanağı az olan bölümlerden çıkıyor.