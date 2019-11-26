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Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

2018'de en iyi internet dizisi seçilen proje, Bilginer'in Emmy'de Agah Beyoğlu rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almasıyla yeniden gündemde.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 14:03..
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Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

Ay Yapım’ın Puhutv'de yayınlanan dizisi Şahsiyet, birçok usta oyuncuya kadrosunda yer verdi.

Haluk Bilginer'in emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu'nu canlandırdığı internet dizisinde; Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Gürler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur ve Cansu Dere yer aldı.

SIRA DIŞI ROLLER

Onur Saylak'ın yönettiği Hakan Günday’ın senaryosunu yazdığı Şahsiyet, son yılların en iddialı kadrosunu sıra dışı rollerle buluşturdu.

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet' ViDEO

15 MİLYON TEKİL İZLEYİCİ KİTLESİ

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen EN Ödülleri’nde 2018 yılının en iyi internet dizisi seçilen Şahsiyet, yayınlandığı dönemde IMDb'nin de tüm zamanların en iyi dizileri listesine girerek, kendine 40'ıncı sırada yer bulmayı başardı. Dizi yaklaşık 15 milyon tekil izleyiciye ulaştı. Bugüne kadar 20 ülkeye satışı gerçekleştirilen Şahsiyet, Türkiye için bir ilki gerçekleştirecek ve Meksika’da da uyarlanacak.

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

İSTANBUL'UN EŞSİZ GÜZELLİKLERİ YANSITILDI

Şahsiyet dizisi İstanbul’un mükemmel manzaraları eşliğinde izleyicilere sunulurken yönetmen Onur Saylak; Çamlıca Tepesi, Beykoz Korusu ve Riva gibi bölgeleri dizinin sahnelerinde kullandı.

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

EN İYİ OLMAYI SAĞLAYAN 'AGÂH BEYOĞLU' KARAKTERİ

Haluk Bilginer'e Emmy'de 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren Agâh Beyoğlu karakteri, izleyenler tarafından çok beğenildi, övgü dolu sözler aldı. Alzheimer hastalığı ile başlayan cinayetle sonuçlanan bir travmanın anlatıldığı dizide; yalnız ve münzevi bir yaşam süren Agâh Beyoğlu, kendisine konulan teşhisle altüst oluyor. Hastalığından ötürü er ya da geç bütün anılarını unutacak olan Agâh Beyoğlu, bu gerçek karşısında başta bocalasa da unutmanın bir fırsat olduğunu fark ediyor. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği cinayeti işlemek için bir fırsat doğduğunu düşünen Agâh Beyoğlu, işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyeceğini umuyor. Olaylar bu şekilde bir silsile halinde gelişiyor...

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

Haluk Bilginer'e ödül getiren 'Şahsiyet'

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