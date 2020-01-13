Haluk Levent, kas hastası Gökdeniz’e verdiği sözü tuttu

Bursa’da, kas hastası olan ve son 3 yıldır cihaza bağlı yatalak olarak yaşayan 15 yaşındaki Gökdeniz'in, ünlü şarkıcı Haluk Levent’i görme isteği gerçek oldu.

''TEK İSTEĞİM DÜNYA GÖZÜ İLE SENİ GÖRÜP SARILMAK''

Ocak ayının 4’ünde sosyal medyadan Haluk Levent’e seslenen Gökdeniz, “Tek isteğim dünya gözü ile seni görüp sarılmak. Seni hep seveceğim gönlü güzel abim.” diye video paylaştı.





HALUK LEVENT GENÇ ÇOCUĞU ZİYARET ETTİ

Gökdeniz’in çağrısına kayıtsız kalmayan Haluk Levent ise, “En yakın zamanda’' diyerek cevap verdi. 10 gün sonra sırtına geçirdiği Trabzon formasıyla Gökdeniz’in evine ziyaret gerçekleştirdi.





BERABER ŞARKI SÖYLEDİLER

Levent, ‘Sev kardeşim’ şarkısıyla Gökdeniz’in yattığı odadan içeri girdi. Şarkıya eşlik etmeye çalışan Gökdeniz, heyecandan neye yapacağını şaşırdı. Haluk Levent’in şarkıyı bitirdikten sonra ise en büyük Trabzonspor diyerek Gökdeniz’in hislerine tercüman oldu.

''YEVMİYEYLE BİR KAHVEDE ÇALIŞIYORUM''

2.5 buçuk yaşında oğlunun kas erimesi yaşadığını anlatan baba Mustafa Şahin, "Maddeten ve manenen çok zorluklar yaşadık. Şu anda ben günlük bir kahvede çalışıyorum. İş başvurusu yaptığım yerler oldu. Ama hastamız olduğu için izin almam gerekiyor, o yüzden iş yerlerinden olumlu dönüş yapan olmadı. Arada hastanede yatıyoruz. Şu anda geçici olarak çalıştığım yerden ekmek parasını çıkarıyoruz. Yetkililerde bu konuda bir yardım bekliyorum." dedi.





''MAKİNESİZ 2 SAAT DURABİLİYOR''

2 senedir oğlunun yattığını anlatan Şahin, "Bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Şu anda havayı makineden alıyor. Makine olmadığı zaman morarmaya başlıyor. Makinesiz 2 saat durabiliyor. Bundan sonra devamlı yatakta yatacak. Omurga kemiği eridi, akciğerleri parçalandı, ciğerleri düzelmiyor. Böyle yatacak. Daha önce sandalyesi vardı. Onunla okula gidiyordu. Şu anda lise 1’e gitmesi lazım. Ama 8. sınıftan itibaren okula gidemedi. Hastaneye devamlı gidiyoruz. Bir işe gittiğim zaman bana izin verilmesi lazım. Kirada oturuyoruz. Şu anda Gökdeniz için bakım parası alıyoruz ve onunla geçiniyoruz." diye konuştu.



