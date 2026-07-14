Haluk Levent'in kumar oynarken görüntüleri ortaya çıktı

Haluk Levent tarafından 2017'de kurulan Ahbap Derneği, özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası bağış toplayan ve yardım faaliyetleriyle bilinen bir sivil toplum kuruluşuydu.

Dernek, depremzedeler için konteyner, gıda, su ve kalıcı konut projeleri yürüttü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, derneğin hesapları, bağışların amacı dışında kullanımı, şahsi hesaplara aktarımlar ve usulsüzlük iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI YASAĞI NEDENİYLE ALMANYA'YA GİDEMEDİ

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Levent'in yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, Almanya'ya bilet aldığı, yasağı öğrenince rotasını değiştirdiği ve Bursa yönüne gittiği belirtildi.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Levent'i Bursa'da gözaltına aldı.

Levent, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifade işlemlerine alındı.

Levent'in, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haluk Levent'in bahisteki gözdesi ortaya çıktı: Bayern Münih

990 MİLYON LİRALIK YASAL BAHİS OYNADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmaya göre Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon TL yasal bahis oynadığı ve 390 milyon TL civarında para kaybettiği, Ahbap Derneği hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon TL aktarım yapıldığı iddia edildi.

Ayrıca dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarıldığı, gayrimenkul usulsüzlükleri ve deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığına dair emareler bulunduğu savcılık açıklamalarında yer aldı.

Soruşturma kapsamında birden fazla şüpheli gözaltına alındı.

Akın Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

RULET OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gözaltı haberinin ardından Levent'in 'rulet' oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Levent'in kumar oynadığı anlar, kumarhanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yıllar önce verdiği bir röportajda, ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde kumar oynadığını anlatan Levent, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bir dönem borcumu kumarla kapatma cehaletine düştüm."

SORUŞTURMADAN AYRINTILAR

Soruşturma devam ederken Başsavcılık açıklamasında, dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Başsavcılık açıklamasında, Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu iddia edildi.

Ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı sağlandığı da iddialar arasında yer aldı.

2020-2026 yılları arasında Levent'in 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği de ileri sürüldü.