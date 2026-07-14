Akın Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

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6 Şubat depremlerinde bazı vatandaşlar, Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne bağış yaptı.

Depremin üzerinden geçen zamanın ardından Levent, bağışların akıbetine dair bir açıklama yapmadı.

Bunun üzerine harekete geçildi ve Haluk Levent, deniz yoluyla kaçmak üzere İzmir'e giderken Bursa'da gözaltına alındı.

Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR"

Soru üzerine Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili konuşan Gürlek, soruşturmanın gizliliğine vurgu yaparak "Şu an soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir." yanıtını verdi.

"HALUK LEVENT'İN KAÇMA GİRİŞİMİ OLDU"

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

YÖNELTİLEN SUÇLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

990 MİLYON LİRA BAHİS

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi.

ASİSTANINA PARA AKTARDI

Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

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