taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7647
Euro
6.5524
Altın
1403.96
Borsa
95069.36
Gram Altın
260.204

Hamdi Alkan’dan olay yaratan fotoğraf açıklaması

Enis Fosforoğlu'nun tabutuna sarılan eşini fotoğraflayan Hamdi Alkan, canlı yayına bağlanıp açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 14:46..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Hamdi Alkan’dan olay yaratan fotoğraf açıklaması

Hamdi Alkan, dün Enis Fosforoğlu'nun tabutu başında eşi Selen Görgüzel Alkan’ın fotoğrafını çekmişti.

Hamdi Alkan, gelen eleştiriler sonrası canlı yayına bağlanıp açıklamalarda bulundu.

"SELEN'E TABUTA SARIL DİYE BEN DEDİM"

Alkan; "Yapılan yorumlara çok üzüldüm. Biz bunu nerede paylaştık? Bu beyefendi, hocamız, babamız benim eşimin babası kadar sevdiği bir insan. Ben kendi babamı da çektim. Bu benim özelim. Ama arkadan geçip arkadaşlar beni çekmiş. Bunu magazincilere servis ediyorlar.  Çok sinirliyim. Babamın cenazesinde ben de tabutuyla fotoğraf çektirdim. Biz gerizekalı mıyız böyle bir şey yapacak kadar. Selen'e fotoğrafını çekerken tabuta sarıl diye ben dedim. Bizi linç ediyorlar, beddua alıyoruz." dedi.

Hamdi Alkan’dan olay yaratan fotoğraf açıklaması

Selen Görgüzel Alkan kendisine gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"EŞİMDEN BEN RİCA ETTİM"

Selen Görgüzel; "Eşimden ben rica ettim. Enis babamın tabut ve cenaze fotoğraflarını çek diye, çünkü hayat Instagram'dan ibaret değil. Aile arşivi denen bir şey var.  Acını sevincini özel sakladığın! Ben çekip bir yerde mi paylaştım?" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

147
Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

545
Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

252
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

340
İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak

İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak

382
Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

271
Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

359
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir