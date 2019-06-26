Hamdi Alkan’dan olay yaratan fotoğraf açıklaması

Hamdi Alkan, dün Enis Fosforoğlu'nun tabutu başında eşi Selen Görgüzel Alkan’ın fotoğrafını çekmişti.

Hamdi Alkan, gelen eleştiriler sonrası canlı yayına bağlanıp açıklamalarda bulundu.

"SELEN'E TABUTA SARIL DİYE BEN DEDİM"

Alkan; "Yapılan yorumlara çok üzüldüm. Biz bunu nerede paylaştık? Bu beyefendi, hocamız, babamız benim eşimin babası kadar sevdiği bir insan. Ben kendi babamı da çektim. Bu benim özelim. Ama arkadan geçip arkadaşlar beni çekmiş. Bunu magazincilere servis ediyorlar. Çok sinirliyim. Babamın cenazesinde ben de tabutuyla fotoğraf çektirdim. Biz gerizekalı mıyız böyle bir şey yapacak kadar. Selen'e fotoğrafını çekerken tabuta sarıl diye ben dedim. Bizi linç ediyorlar, beddua alıyoruz." dedi.

Selen Görgüzel Alkan kendisine gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"EŞİMDEN BEN RİCA ETTİM"

Selen Görgüzel; "Eşimden ben rica ettim. Enis babamın tabut ve cenaze fotoğraflarını çek diye, çünkü hayat Instagram'dan ibaret değil. Aile arşivi denen bir şey var. Acını sevincini özel sakladığın! Ben çekip bir yerde mi paylaştım?" dedi.