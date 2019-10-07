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Hande Ataizi ve Hande Yener genç seviyor

Hande Yener ve Hande Ataizi, küçük sevgilileriyle aynı tarzda giyinmeye başladı.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 10:11..
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İki ünlü kadın Hande Ataizi ve Hande Yener bu sıralar genç sevgilileriyle gündeme geliyor. Yaşıtlarıyla olmayı sevmeyen Yener ve Ataizi yeni sevgilileriyle görüntülendi.

Hande Ataizi ve Hande Yener genç seviyor

"YAŞ SORUN DEĞİL"

46 yaşındaki Hande Ataizi, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Dinç Aydoğdu ile Etiler-Akmerkez’de objektiflere yakalandı. Beş aydır aşk yaşayan çift, benzer tarzıyla dikkat çekti.  Ataizi “Sadece kıyafetler değil, kafalar da uyuyor. Mutluyuz, yaş farkını da hiç sorun etmiyoruz” dedi.

YAŞI TARZDAN YAKALAMAK İSTEDİ

46 yaşındaki Hande Yener ise rap’çi sevgilisi 27 yaşındaki Misha ile Etiler’deydi. Pop yıldızının sevgilisine uyum sağlamak için seçtiği kıyafeti dikkat çekti.

Hande Ataizi ve Hande Yener genç seviyor

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