Hande Erçel ve Murat Dalkılıç kavgayı unuttu

Geçtiğimiz günlerde bir balıkçıda yemek yerken kavgaya tutuşan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç galada mutluluk pozu verdi.

MURAT İSYAN ETTİ

Aşıklar, gittikleri mekanda kavgaya tutuşmuş ve bir anda masada sesler yükselmişti. Kavganın daha da alevlenmesi üzerine Murat Dalkılıç 'Yeter artık' diye bağırmıştı.

KISKANÇLIK

İddiaya göre bu kavganın nedeni kıskançlıktı. Klip çekimi nedeniyle fazla görüşemeyeceklerini söyleyen Dalkılıç'a, Azize dizisiyle gündeme gelen ve son derece yoğun olan Hande Erçel'den ilişkilerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiği cevabı geldi.