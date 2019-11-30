Hande Fırat, canlı yayında yaşadıklarını anlattı

CNN Türk canlı yayınında aniden fenalaştıktan sonra yayına ara vermek zorunda kalan gazeteci Hande Fırat hakkında, asılsız iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez Cumhurbaşkanı olup olamayacağının konuşulduğu anlarda Hande Fırat'ın rahatsızlanması üzerine, yaşananların tiyatro olduğu ima edildi.

Bu iddialara oldukça kızan Fırat, sessiz kalmadı ve yaşadıklarını tek tek anlattı.

"TÜM SPEKÜLASYONLARA, YALANLARA RAĞMEN BİZLER "

Hande Fırat, şu ifadeleri kullandı: "Bazen susuyorum... Bu sefer susamayacağım. Ben sadece fenalaştım, hastalandım. Hakkımızda bizi hiç tanımadan üretilen tüm spekülasyonlara, yalanlara, iddialara rağmen bizler sıradan insanlarız.

Hande Fırat canlı yayınında rahatsızlandı VİDEO





07.30'DA KALKTIM...

Kızımı okula göndermek, kahvaltı hazırlamak için 07.30’da kalkmam, bazen spora gitmem, bazen doğrudan ofise geçmem ile başlayan gün; haberleri ulaşmak veya takip etmek, yazı yazmak başta olmak üzere günlük işlerimle geçiyor. Perşembeleri ise yazımı yazdıktan sonra televizyon programıma hazırlanmaya başlıyorum. Sağlığıma, beslenmeme çoğu zaman dikkat ediyorum. Bazen her insan gibi es geçebiliyorum.

BAŞIM DÖNMEYE GÖZLERİM KARARMAYA BAŞLADI

Bu perşembe de güne sabah 07.30’da başladım. Perşembe akşamı normal yemeğimi yedim, atladığım tek şey programa girmeden beni zinde tutacak bir parça şekerli yiyecek yemekti. O gün fazladan yorulmuş da olabilirim. Programda başım dönmeye, gözüm kararmaya başladı. Editörümüze 'Ara var mı?' diye sordum. Reklam olmadığını söyledi. 'Dayanmazsam ne yaparız?' dedim, kamu spotu girebileceğimizi söyledi. Çantamı istedim, ağrı kesici içerim diye düşünerek. Sizlerin görmediğiniz açıdan stüdyoya çantam sokuldu. Kendi kendime 'Dayan Hande, geçecek, yok bir şey' deyip durdum. Geçmedi. Ben orada, yayın sırasında düşmekten korktum.

AZICIK İNSAF

Azıcık insaf. Bembeyaz olduğumu stüdyoda herkes fark etti. Göz kararması, zeminin ayaklarımın altından kayması artınca yayını kestim.

AYAKLARIMI KALDIRDILAR, KOLANYA İLE RAHATLATMAYA ÇALIŞTILAR

Konuklar, çalışma arkadaşlarım hepsi yanımdaydı. Yatırıp ayaklarımı kaldırdılar, kolonya ile rahatlatmaya çalıştılar. Sonra üşüme ve titreme geldi. Ambulans geldiğinde titriyordum. Saat ikiye kadar hastanedeydim, dün yeniden ayrıntılı tetkikler için gittim. Kötü bir şeyden şüphe edilmiyor. Önemli olan ise içimizin kötü olmaması... Sevmesek de saygılı, anlayışlı olabilmemiz... İftira ve yalandan uzak durabilmemiz... Kısacası, tansiyonumda anlık sorun yaşandı, çarpıntım oldu, korktum. 1996 yılından beri yaptığım mesleğimde ilk kez canlı yayında hastalandım."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyi arayarak Hande Fırat'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi almış ve paylaşmıştı: "Canlı yayında rahatsızlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat’ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

