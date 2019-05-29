Hande Yener halı saha meraklısı nişanlısından ayrıldı

Popçu Hande Yener'le 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol'un, 3 yıllık birlikteliği sona erdi.

Yener ve nişanlısı, daha önce de defalarca kez ayrılıp yeniden barışmıştı.

HALI SAHA MAÇI MERAKI

Ancak bu kez, durumun çok daha fazla ciddi olduğu belirtiliyor. Nedeni ise Ümit Cem Şenol'un, halı saha maçı merakı. Yener'in Sarıyer’deki villasını terk eden Ümit Cem Şenol, her gece “Arkadaşlarla halı saha maçım var.” diyerek, evden çıkıp saatler sonra döndü.

3 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

Bu durum, ilişkilerinin ilk dönemlerinde Hande Yener'in hoşuna gitse de 3 yılın ardından sinir bozucu hale geldi.

Nişanlısının halı saha maçı merakından bunalan Yener, 3 yıl emek verdiği ilişkisini tek seferde sildi.

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUYOR

Öte yandan Ümit Cem Şenol'un, ayrılık sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, 'ilişkisini tamamen bitirmiş' yorumlarını da beraberinde getirdi.