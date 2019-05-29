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Hande Yener halı saha meraklısı nişanlısından ayrıldı

Kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan ayrılan Hande Yener'i, halı saha maçları çıldırttı. Nişanlısının her akşam maça gitmesinden bunalan popçu, 3 yıllık aşkını tek seferde sildi.

Detay Haber | 29.05.2019 - 09:50..
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Popçu Hande Yener'le 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol'un, 3 yıllık birlikteliği sona erdi.

Yener ve nişanlısı, daha önce de defalarca kez ayrılıp yeniden barışmıştı.

Hande Yener halı saha meraklısı nişanlısından ayrıldı

HALI SAHA MAÇI MERAKI

Ancak bu kez, durumun çok daha fazla ciddi olduğu belirtiliyor. Nedeni ise Ümit Cem Şenol'un, halı saha maçı merakı. Yener'in Sarıyer’deki villasını terk eden Ümit Cem Şenol, her gece “Arkadaşlarla halı saha maçım var.” diyerek, evden çıkıp saatler sonra döndü.

Hande Yener halı saha meraklısı nişanlısından ayrıldı

3 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

Bu durum, ilişkilerinin ilk dönemlerinde Hande Yener'in hoşuna gitse de 3 yılın ardından sinir bozucu hale geldi.

Nişanlısının halı saha maçı merakından bunalan Yener, 3 yıl emek verdiği ilişkisini tek seferde sildi.

Hande Yener halı saha meraklısı nişanlısından ayrıldı

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUYOR

Öte yandan Ümit Cem Şenol'un, ayrılık sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, 'ilişkisini tamamen bitirmiş' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Hande Yener halı saha meraklısı nişanlısından ayrıldı

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