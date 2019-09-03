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Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

Bursa'da gerçekleştirilen tatbikatta, hastanenin güvenlik görevlilerinin bu tür olaylara hazır olup olmadıkları tespit edildi.

DHA | 03.09.2019 - 15:49..
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​Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde her yıl düzenli olarak yapılan kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı, bu yıl da gerçekleştirdi.

PEMBE KOD VERİLDİ

Bir adam, ayrı yaşadığı eşinin hastaneye getirdiği bebeğini kaçırdı. Kadının "Çocuğum kaçırıldı" diye çığlık atıp, yardım istemesi üzerine hastanede pembe kod verildi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Hastanenin tüm kapıları zaman kaybedilmeden kapatılarak, şüpheli aranmaya başlandı. Güvenlik görevlileri, çocuğunu kaçıran babayı yakalayıp, çağırılan polis ekiplerine teslim etti.

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TEST EDİLDİ

Tatbikatla, çocuk kaçırma olaylarına karşı hastanede görev yapan güvenlik görevlilerinin hazır olup olmadığı ölçüldü. Güvenlik görevlilerine şüphelinin hangi kapıdan çıkacağı söylenmezken, kriz masasını ise Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali yönetti. Hastalar ise tatbikatı gerçek zannetti.

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

Gerçekleştirilen başka bir tatbikatta ise doktora şiddet gösteren hasta, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, "Pembe kod uygulamasını başarılı bir şekilde yönettik. Hastanemiz, böyle bir kaçırma işlemine karşı hazır olduğunu gösterdi. Bu tatbikatı her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştiren arkadaşlarımızı tebrik ederim.” dedi.

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

Hastanede gerçekçi çocuk kaçırma tatbikatı

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