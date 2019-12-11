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Hatalı basılan 50 TL'yi 50 bin TL'ye satacak

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, hatalı basımdan dolayı sağ üst köşesindeki 50 sayısının 0 rakamının tamamı, 5 rakamının da bir kısmı olmayan 50 lirayı 50 bin liraya satıyor.

DHA | 11.12.2019 - 13:23..
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Kahramanmaraş Sanayi Sitesi'nde esnaf Eshabil Nalbantbaşı, antika ve ilginç eşyalara merakı olduğunu hatta koleksiyon yaptığını söyledi.

"ANTİKAYA MERAKIM VAR"

İş yerine gelen bir kişinin, ofisinde antika eşyaları görünce kendisinde 50 lira olduğunu ancak bir özelliği nedeniyle antika değeri taşıdığını söylediğini belirten Nalbantbaşı, "Hiç tanımadığım bir kişi ofisime geldi ve bunları görünce ben de antikaya merakımın olduğunu söyledim. Kendisinde de ilginç bir para olduğunu ve antika değeri taşıdığını belirtti. Ben de ilgilendiğimi söyledim. Parayla ilgilenmiyorum ama tesbih ve maket araç koleksiyonum var onun için getirmesini istedim." dedi.

Hatalı basılan 50 TL'yi 50 bin TL'ye satacak

"PARA MAKİNEDEN GEÇTİ"

Bir süre sonra o müşterinin parayı getirdiğini belirten Eshabil Nalbantbaşı, "Arkadaş parayı getirdi ve ben de parayı kontrol için bankaya gönderdim sahte olabilir diye ama para makineden geçti. Ben de yüksek bir fiyata parayı satın aldım. Bu da artık koleksiyonumun bir parçası oldu." diye konuştu.

Hatalı basılan 50 TL'yi 50 bin TL'ye satacak

"50 BİN LİRA İSTİYORUM"

Paranın gerçek olması nedeniyle çok ilginç ve antika değerinde olduğunu ifade eden Eshabil Nalbantbaşı, parayla ilgili bir hafta araştırma yaptığını söyledi. Yaptığı araştırmada sadece aynı özellikte olan 100 liranın olduğunu, kendisindeki 50 lira gibi rakamı eksik basılmış başka bir 50 lira bulunmadığını ifade eden Nalbantbaşı, "Paranın 0'ı eksik ve 50 TL değil de 5 TL gibi gözüküyor. Ayrıca 5 liranın da bir kısmı eksik. Bundan dolayı satmak istiyorum ve 50 bin lira istiyorum. Ama koleksiyoncu ise vereceğim." dedi.

Hatalı basılan 50 TL'yi 50 bin TL'ye satacak

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