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Hatay Valisi: Yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi yok

Hatay Valisi Rahmi Doğan, tedavi altındaki yaralı askerlerimizin hayati tehlikelerinin olmadığını açıkladı.

AA | 28.02.2020 - 15:14..
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Hatay Valisi: Yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi yok

Türkiye, Rusya destekli Esad rejimi güçlerinin, dün İdlib'de ateşkesi sağlamak için bölgede bulunan askerlerimize yönelik saldırısıyla sarsıldı.

Saldırının ardından şehit  ve yaralılarımız, Hatay'a getirildi.

Olayın ardından kameraların karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan, konu hakkında komuoyunu bilgilendirdi.

SAYININ ARTMASI ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Doğan ilk etapta 9 askerimizin şehit olduğu haberini verdi. Ardından şehit sayısı 22'ye, daha sonra 29'a ve 33'e yükseldi.

Şehit sayısının her açıklamada artması kamuoyunda endişeye neden oldu. Şehit sayısının artabileceği endişesi hakimken Vali Doğan, konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Hatay Valisi: Yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi yok

ASKERLERİMİZİN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Doğan şehit sayısının 33 olduğunu ve yaralanan 32 askerimizin ise tedavi altında olduğunu, hayati tehlikelerinin de olmadığını bildirdi.

Bu açıklamayla şehit sayısının artacağı yönündeki endişeler de giderilmiş oldu.

BİLGİ İÇİN NUMARA PAYLAŞILDI

Hatay valiliği ayrıca, şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelere yönelik bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler." bilgisi paylaşıldı.

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