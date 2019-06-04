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Hatay’da 500 yıllık bayram geleneği

İlde bir mahallede, 500 yıldır yaşatılan bayram geleneğinde binlerce kişi saf tutup bayramlaşıyor.

İHA | 04.06.2019 - 17:15..
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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 500 yıllık gelenek hala sürüyor.

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi dönüşünde ordunun bir bölümünü Türkiye-Suriye sınırında o zaman ’Ordu’ olarak anılan ’Yayladağı’ bölgesine bırakması ile ilişkilendirilen geleneği yaşatan vatandaşlar, beldede bulunan üç camiden çıkıp topluca mezarlığa gidiyorlar.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ

Yeditepeliler, mezarlık ziyaretinin ardından saf tutup birbiriyle bayramlaşıyorlar. Safta bulunanlardan her biri arkadan gelenle bayramlaşırken, yüzlerce metrelik kuyruğun oluştuğu törene yaklaşık 3 bin kişi katılıyor.

Türkiye’nin hiçbir bölgesinde böyle bir geleneğin olmadığını belirten bölge halkı, Osmanlı ecdadından miras kalan bu geleneği atalarından, dedelerinden gördükleri gibi yüzyıllardır yaşattıklarını dile getirdiler. Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen kimsenin bulunmadığı Yeditepe Mahallesi’nde bu geleneğin nesilden nesle aktarıldığını ifade eden vatandaşlar, geleneği yaşatmak adına binlerce kişinin Türkiye’nin neresinde bulunursa bulunsun bayram günü mutlaka doğup büyüdükleri köye gelerek bayramlaşmaya katıldıklarını söylediler.
Hatay’da 500 yıllık bayram geleneği

Hatay’da 500 yıllık bayram geleneği

Hatay’da 500 yıllık bayram geleneği

Hatay’da 500 yıllık bayram geleneği

Hatay’da 500 yıllık bayram geleneği

Hatay’da 500 yıllık bayram geleneği

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