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Hava almak için dışarı çıkan gence araba çarptı

Bursa'da akşam saatlerinde hava almak için dışarı çıkan inşaat işçisi gence araba çarpması sonucu ağır yaralandı.

İHA | 18.05.2019 - 18:16..
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25 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet P., arkadaşı Medeni T. ile hava almak için yürüyüşe çıktı. Bir süre birlikte yürüyen ikiliden Ahmet P. bir anda karşıya geçmek için hareketlenince, Mudanya ayrımına seyreden H.H.G. kontrolündeki 16 RK 309 plakalı otomobil çarptı.

ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle Ahmet P., kafasını ön cama çarparak asfalta çakıldı. Yoldan geçen diğer araçlar tarafından ezilme tehlikesi yaşayan Ahmet P.'yi kanlar içerisinde yerde gören Medeni T. sinir krizi geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yatan Ahmet P.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Muhtemel bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, otomobil sürücüsü H.H.G.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Hava almak için dışarı çıkan gence araba çarptı

Hava almak için dışarı çıkan gence araba çarptı

Hava almak için dışarı çıkan gence araba çarptı

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