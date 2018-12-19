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Hava şartları yüzünden deniz seferleri iptal edildi

İstanbul'da dün gece başlayan sağanak günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Olası kazaların önüne geçmek için İDO deniz seferlerini iptal etti.

İHA | 19.12.2018 - 08:51..
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Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen yağış ve rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ARTIYOR

Rüzgar yer yer hız şiddetini arttırırken, yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırdığı görüldü. Şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savruldu.

Hava şartları yüzünden deniz seferleri iptal edildi



SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle İDO tarafından yapılacak seferler ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy sabah 08:30 -10:55 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Hava şartları yüzünden deniz seferleri iptal edildi

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