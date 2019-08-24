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Havadan tespit edilen göçmenler yakalandı

Kuşadası açıklarında lastik botla kaçak geçiş yaparken, havadan tespit edilen 29 kaçak göçmen için operasyon gerçekleştirildi.

DHA | 24.08.2019 - 15:59..
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Aydın'ın Kuşadası'nda Sahil Güvenlik helikopteriyle saat 04.30 sıralarında, Kuşadası semalarında, göçmenlerin olası kaçak geçişinin önlenmesi amacıyla devriye görevi yürütüldü.

Davutlar açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni belirleyen helikopterdeki görevliler, Sahil Güvenlik botundaki ekibe bildirdi.

29 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu olan 10'u erkek, 8'i kadın, 11'i çocuk toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan grup kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Havadan tespit edilen göçmenler yakalandı

Havadan tespit edilen göçmenler yakalandı

Havadan tespit edilen göçmenler yakalandı

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