Havadan tespit edilen göçmenler yakalandı

Aydın'ın Kuşadası'nda Sahil Güvenlik helikopteriyle saat 04.30 sıralarında, Kuşadası semalarında, göçmenlerin olası kaçak geçişinin önlenmesi amacıyla devriye görevi yürütüldü.
Davutlar açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni belirleyen helikopterdeki görevliler, Sahil Güvenlik botundaki ekibe bildirdi.
29 GÖÇMEN YAKALANDI
Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu olan 10'u erkek, 8'i kadın, 11'i çocuk toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan grup kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.