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Hayrettin Karaman dindar kesimi eleştirdi

İlahiyatçı Hayrettin Karaman, birçok 'dindar' iş adamının iş yerinde hakkını verme ve liyakatın olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 14:00..
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Hayrettin Karaman dindar kesimi eleştirdi

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Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde "Ahlak herkese lazım" başlıklı bir yazı yazan Hayrettin Karaman, yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Herkesin önce kendisine bakması gerektiğini söyleyen Hayrettin Karaman, Türkiye'de dindar kesimin tutum ve davranışlarına eleştiri getirdi.

Karaman'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Eline para geçen ve zengin olan “dindarlar”, lüks ve israfta dinsiz veya dini hayatı gevşek/kusurlu olanları fersah fersah geçtiler.

Müslümanca örtünmenin ictimai hayata katılmaya engel olmaması için yıllarca mücadele ettik, değerli bedeller ödendi, sonunda engeller kalktı, bu defa da sözde örtünenler “örtülü açıklar” nitelemesinin örneği haline geldiler.

LİYAKATİ GÖZETME YOK

Birçok “dindar” işa damının işyerinde Müslümanca düzen, hakkını verme ve liyakati gözetme yok.

Birçok “dindar” (böyle görünen ve bilinen) olup kamu otoritesi kullanan kimsenin elindeki imkân ve yetkiyi kötüye kullandığına dair pek çok örnek var."

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