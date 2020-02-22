Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyonu aştı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) ev sahipliğinde düzenlenen Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Halı Sektörleri Çalıştayı'nda konuşan Pekcan, sektörün ihtiyaçlarını taleplerini,önerilerini dinleyerek beraber değerlendirmelerde bulunacaklarını ve yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

1 MİLYON İSTİHDAM

Sektörün istihdam rakamını açıklayan Pekcan, "Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi olmuş. Elbirliğiyle çalışarak bunu katlayacağımıza inanıyorum, tabi ki sektörün yan sanayisi var, lojistiği var, perakendecisi var bunu zaten ikiye katlar bunlar ile beraber düşündüğümüzde." açıklamasında bulundu.

Pekcan, bunu ileri yıllarda her seviyeden çalışan ile artırarak, katlayarak, yatırımla, üretimle, ihracatla istihdamı artırarak devam edeceklerinin altını çizdi.

"PAZARDAKİ GÜCÜMÜZÜ ARTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Tekstil sektörünün Türkiye ihracatının lokomotif sektöründen birisi olduğunu dile getiren Pekcan, şunları kaydetti: "Hatta bazı illerimizde sanayi üretimlerinde tekstil sektörü lider sektörlerimiz konumunda. Aynı zamanda katma değer üreten yenilikçi bir sektör. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine bütün dünyadaki korumacılık önlemlerine rağmen sektörümüz kendi iç dinamikleri ile yenilikçi markaya tasarıma verdiği önemle pazarda tutunabilme ve pazarını artırabilme başarısını gösterebilmiş bir sektör. Bizim ülke olarak en büyük avantajımız yetişmiş insan gücümüz, rekabet avantajımız, coğrafi konumumuzdan dolayı ve ayrıca hızlı esnek, üretim ve tedarik etme kabiliyetimizden dolayı içinde bulunduğumuz pazar koşullarını sektörümüzün dinamizmi ile çevreye ve insana duyarlı üretim anlayışımız ile pazardaki gücümüzü arttırarak devam edeceğiz.

Artık amacımız daha ucuza satmak değil daha kaliteli ve nitelikli satış yapmak artık Türkiye algısını sektörümüz sayesinde kaliteli ürün seviyesine taşımış bulunuyoruz. Bu tüm sektörlerimiz için geçerli tekstil hazır giyimde özellikle geçerli. Hatta müteahhitlerimize gittiğimiz ülkelerde özellikle Afrika'da diğer ülkelerin yaptığı çalışmalarla bizim müteahhitlerin yaptığı çalışmaları karşılaştırdıkları zaman bütün sektörlerimizde olduğu gibi kaliteli ürün, erken teslimat ve rekabetçi fiyat. Türkiye'nin ihracatçı logosuda bu zaten bundan böyle daha çok teknoloji içeren daha yenilikçi ürünler ve katma değeri yüksek ürünler ve ihracatımızı tabana yaymak üzere el birliğiyle bütün iş dünyası ile beraber çalışmalar yürütüyoruz."