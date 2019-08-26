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HDP ile CHP'nin kayyum görüşmesi

Partilerin genel başkanlarının yer aldığı görüşme sonrası, "Kayyumların siyasi darbe olduğu konusunda hemfikir olduk." açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 15:46..
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HDP ile CHP'nin kayyum görüşmesi

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasının ardından CHP'den destek isteyen HDP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitti.

HDP heyetinde Eş Genel Başkan Sezai Temelli, Milletvekilleri Mithat Sancar, Fatma Kurtulan,  Alican Önlü yer aldı.

Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

HDP'den yapılan açıklamada, CHP heyetiyle yapılan görüşmede başta kayyum olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alınarak değerlendirildi.

"KAYYUMLARIN SİYASİ DARBE OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİR OLDUK"

HDP'nin açıklamasında, "Karşılıklı değerlendirmelerde, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olundu. Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir ortak tutumun önemine vurgu yapıldı. Verimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının ve birlikte çözüm arayışının değerli olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

HDP ile CHP'nin kayyum görüşmesi

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