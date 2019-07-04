HDP-İyi Parti gerilimi devam ediyor

TBMM'de dünkü Genel Kurul'da başlayan HDP-İyi Parti kavgası bugün de devam ediyor.

Dün İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu terörist başı için; İmralı'dan, bir caniden gelen mektubun televizyonlarda yorumlanamayacağını söyleyince HDP'liler tepki gösterdi.

"HDP'NİN SAYESİNDE OTURUYORSUNUZ"

Ardından kürsüye gelen HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan da "İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diye cevap verince gerilim iyice yükseldi.

Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi VİDEO

"BU OBJEKTİF BİR VAKA"

Bugün Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, bir gazetecinin dün Genel Kurulda HDP ile İYİ Parti arasında yaşanan tartışmayı anımsatıp HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın İyi Parti'ye yönelik "Kürt seçmenleri sayesinde o sıralarda oturuyorsunuz." sözlerine katılıp katılmadığını sorması üzerine Beştaş, şunları kaydetti: "Bizim İyi Parti ile ya da başka partiyle ittifakımız yok, hiçbir zaman olmadı. Bizim ittifakımız halka, tabanla, demokrasi güçleriyle. Kürt halkı üzerinden ya da HDP üzerinden kavgaya izin vermeyeceğiz. Bunun üzerinden bir tartışmayı reddediyoruz. İyi Parti ya da diğer partilerin de bu şekilde özellikle Kürtleri sadece seçmen kağıdından ibaret gören, her an aldatılabileceği, kandırılabileceği düşünülerek yapılan hareketlerden ve sözlerden halk da büyük rahatsızlık duyuyor. Bu üstenci ve hiyerarşik yaklaşımı reddediyoruz. Neticede bizim AKP-MHP blokuna oy vermememiz, İyi Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok. İyi Parti'nin bunu provokatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış."