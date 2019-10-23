taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7706
Euro
6.4215
Altın
1492.96
Borsa
99177.78
Gram Altın
277.313
Bitcoin
43471.61

HDP Meclis'te değil protestoda

PKK'nın siyasi kanadı olarak ses çıkarmaya devam eden HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için 3 gün Meclis'e gitmeyecek.

AA | 23.10.2019 - 15:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
HDP Meclis'te değil protestoda

Şanlı ordumuzun, Suriye'de güvenli bölge olarak tabir edilen yerde teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ülkemizden tek ses çıkaran siyasi kanat, HDP olmuştu.

YPG'li teröristlere inlerini mezar eden Mehmetçiğimiz vurdukça, ses HDP'den çıkar oldu.

HDP Meclis'te değil protestoda

3 GÜN PROTESTOLARDA

HDP, Meclis'i 3 gün süreli boykot etme kararının ardından Diyarbakır'da toplandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile birçok HDP milletvekili, Barış Pınarı Harekatı'nı, belediyelere kayyum atanmasnı ve gözaltıları protesto etmek için,  eylem gerçekleştirdi.

OTURMA EYLEMİNE İZİN VERİLDİ

Olağanüstü önlemlerin alındığı eylemde, valiliğin yasağına rağmen açıklamaya ve oturma eylemine izin verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep'te damat kına gecesinde öldürüldü

Gaziantep'te damat kına gecesinde öldürüldü

136
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

219
Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

90
KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

349
Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

142
Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

141
Özel Harekat polisleri Suriye yolunda

Özel Harekat polisleri Suriye yolunda

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir