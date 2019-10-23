1 Trump: Kürtler güvende ve bizimle iyi çalıştılar ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

2 HDP Meclis'te değil protestoda PKK'nın siyasi kanadı olarak ses çıkarmaya devam eden HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için 3 gün Meclis'e gitmeyecek.

3 Sırtlan, domuzu leoparın elinden kurtardı Yaban domuzunu avlamak isteyen leoparı engelleyen bir sırtlan oldu. Sırtlan sayesinde yaban domuzu av olmaktan son anda kurtuldu.

4 Turizme ara tatili dopingi Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulama başlatarak öğrencilere iki ara tatili hakkı tanıdı. 18-22 Kasım 2019'da yapılacak ilk ara tatili aynı zamanda turizmciler için de bir fırsat doğuracak.

5 Nesneleri görünmez yapan materyal geliştirildi Araştırmacılar, koca bir binayı bile tamamen gizleyebilen, yeni bir görünmezlik materyali icat etti.

6 Toros Dağları eteklerinde alageyik görüntülendi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez, Toros Dağları eteklerinde 'Alageyik' görüntülemek için saatlerce bekledi.