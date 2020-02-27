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HDP önündeki iki aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

AA | 27.02.2020 - 12:14..
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Diyarbakır'daki HDP binası önüne Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin (21), Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelen Şahize Altınkaynak ise 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemine katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün 2 terörist ile birlikte terör örgütü PKK'dan kaçan Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İKİ AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Diyarbakır'a getirilerek, ilk ifadeleri alınan Alptekin ve Alkan, bugün ailesiyle buluşturuldu.

HDP önünde eylem yapan aileler evlatlarına kavuştu İZLE

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Mehmet Emin'in annesi Cahide Alkan da yer alırken, duygusal anlar yaşandı.

HDP önündeki iki aile daha evladına kavuştu

11 AİLENİN YÜZÜ GÜLDÜ

178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.

HDP önündeki iki aile daha evladına kavuştu

HDP önündeki iki aile daha evladına kavuştu

HDP önündeki iki aile daha evladına kavuştu

HDP önündeki iki aile daha evladına kavuştu

HDP önündeki iki aile daha evladına kavuştu

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