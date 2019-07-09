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HDP'li Dersim Dağ, ODTÜ'de polisle tartıştı

Ağaçların kesilmesine tepkiyi şova dönüştürmek isteyen bazı vekiller, polislere zorluk çıkarıyor.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 17:44..
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HDP'li Dersim Dağ, ODTÜ'de polisle tartıştı

ODTÜ'de yurt yapımı için ağaçların kesilmesi tepkilere neden oldu.

Öğrenciler, ağaçların kesilmesini protesto etti. Ancak bazı milletvekilleri, bu protestolardan faydalanarak işi şova dönüştürdü. Vekillerden bazıları, bölgede bulunan polislere zorluk çıkardı.

O isimlerden birisi de bugün polisle tartışan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ oldu.

HDP'li vekil Dersim Dağ, aracıyla içeriye protestocuları sokmak istedi. Polis buna karşı çıktı.

"BENİM ARACIMIN İÇİNDE KİM OLDUĞUNU SORGULAYAMAZSINIZ"

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, polise, "Siz beni bekletiyorsunuz. Siz benim aracımı arayamazsınız. İçinde kim olduğunu sorgulayamazsınız." ifadelerini kullandı.

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"KANUN UYGULAYICIYIZ"

Polis ise, "Siz kanunu çıkarıyorsunuz, biz de kanun uygulayıcıyız. Biz şu anda kanunu uyguluyoruz." dedi.

Dersim Dağ'ın ısrarları üzerine polis, "Öğrencileri bindirmişsiniz aracın içine. Danışman değiller. Danışman kimliğini gösterin." dedi.

CHP'Lİ VEKİL DE AYNI TARTIŞMAYA GİRDİ

Dün de CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, polisle benzer bir tartışma yaşamıştı. Taşçıer, polise parmak sallayarak, "Ben milletvekiliyim. Beni içeri almak zorundasınız." demişti.

HDP'li Dersim Dağ, ODTÜ'de polisle tartıştı

HDP'li Dersim Dağ, ODTÜ'de polisle tartıştı

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