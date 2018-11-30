HDP'li Hüda Kaya, dini diline doladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de siyaset yapan Hüda Kaya, teröristler tarafından hendeklerin kazıldığı dönemde camilere yönelik düzenlenen saldırılarda hep sessiz kalan isimdi.

Hain pusular, kalleş saldırılar...

Terör örgütü PKK'nın saldırılarında masum insanlar, askerlerimiz, polislerimiz şehit düştü.

HDP'li Hüda Kaya, tüm Türkiye'nin büyük acılar yaşadığı o dönemlerde de örgütü kınayamadı. Onun tercihi, terörist cenazelerine katılmak oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP'li vekil, şimdi de din üzerinden siyaset yapmaya başladı.

"BÖYLE BİR DİN YOK"

Örgüt tarafından atanan isim, "Kapitalizmin, sermayenin yapay ilahçılık eserlerine, çağdaş putlarına karşı olmak vandallık olacak, marjinallik olacak, çapulculuk, din düşmanlığı, vatan hainliği ve teröristlik olacak öyle mi?

Böyle bir din yok, böyle bir Allah’ın dini yok. Bu din Kuran’ın dini değil, Muhammed’in dini değil, ancak Ebu Leheb’lerin dinidir arkadaşlar." ifadelerini kullandı.