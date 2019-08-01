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HDP'nin kaçak elektrik sistemi

Mardin'de HDP ve DBP'ye yapılan terör operasyonunda kaçak elektrik kullanımı da tespit edildi.

İHA | 01.08.2019 - 16:06..
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Mardin merkezli iki ilde HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANDILAR

Nusaybin DBP ve HDP binalarında yapılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ile incelemelerde çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait afiş ve broşür çıkmasının yanı sıra DBP ve HDP binalarında kullanılan elektriklerinde kaçak olduğu tespit edildi.

HDP'nin kaçak elektrik sistemi

İhbar üzerine olay yerine gelen Dicle EDAŞ personellerinin, bina ve çevresinde yaptıkları detaylı incelemelerde DBP ve HDP binası olarak kullanılan daireye sokakta bulunan bir direkten kablo çekildiğini tespit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

SOKAKTAKİ DİREKTEN ÇEKMİŞLER

Görüntülerde direkten çekilen kablonun sayaç yerine bina içerisindeki bir başka oda gizlenen şalterlere bağlandığı belirlendi. Sayacın kullanımı için çekilen kabloların ise hiç sayaç ile bağlantısı bulunmadığını, sayacın mühürsüz ve kayıt dışı da olduğunu tespit eden ekipler, binadaki sayaca ele koyarken kaçak elektrik kullanımı ile yasal işlem gerçekleştirdi.

HDP'nin kaçak elektrik sistemi

HDP'nin kaçak elektrik sistemi

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