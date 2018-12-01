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Hegemonya nedir

Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal ve ekonomik egemenliği anlamına gelen hegemonya, daha çok burjuvazi değerlerine göre işleyen kültürel ve ideolojik bir metot olarak anlaşılıyor.

  1. Haberler
  2. İpucu

Hegemonya, bir sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden üstün ve baskın olduğunu belirten durum olarak gösteriliyor. Marksist teoride daha teknik ve has olarak kullanılırken, Antonio Gramsci'nin eserlerinde baskın sınıfın boyun eğenlerin izniyle gücü kazanması olarak bahsedilmiş.

POLİTİK VEYA SOSYAL REFORM

Zoraki bir yönetim olmayan hegemonya daha çok burjuvazi değerlerine göre işleyen kültürel ve ideolojik bir metot olarak anlaşılıyor. Politik ve ekonomik boyutu da bulunuyor: Maaş, ücret artması ve politik veya sosyal reform.

SİYASAL İÇERİĞİ

Siyasal içeriğini, ‘bir sınıf ya da sınıf ittifakının toplumsal iktidarını yani egemenliğini ilan ve tesis etme aşamasında, aslında birer toplumsal özne olan diğer sınıfların çıkarlarının da bu iktidar tarafından gerçekleştirileceğine inandırılması ve böylece sınıfsal iktidar mücadelesinden vazgeçerek ya da bu mücadeleyi izin verilen sınırlar içerisinde ve hedef doğrultusunda yürüterek bir "toplumsal özne" olmayı askıya alıp, bir "toplumsal nesne" olmayı kabullenmesi’ oluşturuyor.

SINIF OLUŞTURAN TABAKALAR

Özetle; sınıf iktidarının zor aygıtlarının kullanılması dışında ya da yanı sıra, ideoloji alanında da gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılıyor. Aksi halde, sınıfsal iktidar toplumun bütününü sürekli işgal altında tutan bir güç örgütlenmesine dönüşmek zorunda kalıyor. Egemen sınıfla egemenlik altındaki sınıflar arasındaki bu hegemonya ilişkisi, iktidarın bir ittifaka ait olduğu hallerde bu ittifakın baskın sınıfı ile ona tabi olan sınıf arasında ve eğer bir tek sınıfın iktidarı söz konusuysa, o sınıfı oluşturan tabakalar arasında da yaşanıyor.

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