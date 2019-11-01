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Heidi Klum, Cadılar Bayramı'na damga vurdu

Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümlerle her yıl konuşulan ünlü model Heidi Klum, bu sene de sınırları zorladı.

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 14:46..
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Ünlü isimlerin Cadılar Bayramı kutlamaları sürüyor.

Kutlamalara son noktayı yine ünlü model Heidi Klum koydu. Her yıl farklı ve çok konuşulan kılıklara giren Klum, kendisini merakla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmadı.

Heidi Klum, Cadılar Bayramı'na damga vurdu

10 SAAT MAKYAJ YAPTI

46 yaşındaki dört çocuk annesi Heidi Klum, ev sahipliği yaptığı geleneksel Cadılar Bayramı kutlaması için tam 10 saat makyaj koltuğunda oturdu ve çok çarpıcı bir kılıkla konuklarının karşısına çıktı.

Heidi Klum, Cadılar Bayramı'na damga vurdu

HAZIRLIK AŞAMALARINI DA PAYLAŞTI

Klum, New York'ta düzenlenen partiye hem ev sahipliği yaptı, hem de kılığıyla damgasını vurdu. Klum sosyal medya hesabından hazırlık aşamalarını da yayınladı. Ünlü modelin hazırlıkları 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Heidi Klum, Cadılar Bayramı'na damga vurdu

ŞİMDİYE KADAR OLAN EN ÇILGIN KOSTÜM

Şimdiye kadarki en dikkat çekici kostümü giyen Klum, yakın dostlarını da hakkını vererek karşıladı.

Heidi Klum, Cadılar Bayramı'na damga vurdu

Heidi Klum, Cadılar Bayramı'na damga vurdu

Heidi Klum, Cadılar Bayramı'na damga vurdu

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