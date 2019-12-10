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Hemşire, çocuğu olmayan akrabası için bebek çaldı

Pakistan’da bir hemşire, 17 yıldır çocuk sahibi olamayan akrabası için yeni doğan ikiz bebeklerden birini çaldı. İkizleri olduğunu bilmeyen aile, annenin sorduğu bir sorunun ardından gerçeği öğrendi.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 14:47..
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir kız bebek, doğumdan hemen sonra hastane çalışanı tarafından çalındı.

Jamila Bibi isimli kadın,  doğum yapmak üzere kayınbiraderi Abdul Hamid tarafından hastaneye getirildi. Doğumda ikiz bebek dünyaya getiren kadının daailesinin de ikiz bebek doğurduğundan haberi yoktu.

İÇİNDEN GELEREK SORDU, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

BBC News'te yer alan habere göre, doğum sonrası birkaç gün bilinci yerinde olmayan Jamila Bibi'nin, eve döndüğü gün bebeği öldü. Ardından kadının ailesine sorduğu soru, gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu. Doğumdan iki gün sonra evde bebeğini kaybeden anne, içinden gelen hisse dayanarak ailesine 'Diğer kız nerede?' diye sordu.

Hemşire, çocuğu olmayan akrabası için bebek çaldı

"17 YILDIR BEBEĞİ OLMAYAN AKRABASI İÇİN ÇALMIŞ"

“Cuma günü annelik içgüdüsüyle Bibi, diğer kızın nerede olduğunu sordu. O an serseme döndük.” diyen Abdul Hamid, polise şikayette bulundu. ​Loralai Polis Şefi Jahangir Shah, “Hastanede o gece doğumhanede nöbetçi olan bir kadını tutukladık. Neler olduğunu bize doğrudan açıkladı. 17 yıldır çocuk sahibi olamayan akrabası için 2 kadın meslektaşınından da yardımını alarak bebeği çalmış.” dedi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayı gerçekleştiren kadın hemşire ve 2 meslektaşıyla, bebeğin verildiği kadını tutukladı.

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