Kalabalığın önünde ayı saldırısına uğradı

Hint adam, köy halkını korumaya çalışırken ayıyla girdiği mücadelesinde ağır yaralandı. O anları görgü tanıkları, telefon kamerasıyla kayda aldı.

KURTARMAK İSTERKEN SALDIRISINA UĞRADI

Olay 21 mart öğleden sonra, Karnil civarında meydana geldi. Yerel halk, Andhra Pradesh Eyaleti Orman Koruma Dairesi'ne, yeni ayıların köye indiği bildirdi. Ormancılar kulübünden gelenler, onu yakalamayı başardılar ancak karaya çıkarmaya çalıştıklarında, ayı serbest kaldı ve bir çalışana saldırdı.

ÇALIŞAN YARALANDI

O sırada ayı, kendisinden kaçmaya çalışan kişiye saldırdı ve bir süre suyun içinde onunla uğraşmaya devam etti. Olay sonucu çalışan yaralandı, hastaneye kaldırıldı.