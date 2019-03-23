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Kalabalığın önünde ayı saldırısına uğradı

Hint bir ormancı, köylüleri korumaya çalışırken ayının saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 09:18..
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Hint adam, köy halkını korumaya çalışırken ayıyla girdiği mücadelesinde ağır yaralandı. O anları görgü tanıkları, telefon kamerasıyla kayda aldı.

KURTARMAK İSTERKEN SALDIRISINA UĞRADI

Olay 21 mart öğleden sonra, Karnil civarında meydana geldi. Yerel halk, Andhra Pradesh Eyaleti Orman Koruma Dairesi'ne, yeni ayıların köye indiği bildirdi. Ormancılar kulübünden gelenler, onu yakalamayı başardılar ancak karaya çıkarmaya çalıştıklarında, ayı serbest kaldı ve bir çalışana saldırdı.

Kalabalığın önünde ayı saldırısına uğradı

ÇALIŞAN YARALANDI

O sırada ayı, kendisinden kaçmaya çalışan kişiye saldırdı ve bir süre suyun içinde onunla uğraşmaya devam etti. Olay sonucu çalışan yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Öfkeli ayı onlarca kişinin önünde saldırdı

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