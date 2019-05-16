Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesini keşfedecek

Hindistan, bu yaz büyük bir Ay görevi başlatmayı planlıyor. Şimdiye kadar hiçbir aracın inmediği Ay'ın güney kutup bölgesini keşfetmek isteyen Hindistan, buraya bir araç göndermenin planlarını yapıyor. Eğer her şey yolunda giderse, Ay'ın gizemli güney kutbu bölgesine iniş gerçekleştiren ilk ülke Hindistan olacak.

9 Temmuz - 16 Temmuz tarihleri ​​arasında başlatılması planlanan Chandrayaan-2 adı verilen Ay görevi, güney kutup bölgesini incelemek için bir robot göndermeyi içeriyor.





HİNDİSTAN BU GÖREVE ÇOK ÖNEM VERİYOR

Hindistan, şimdiye kadar Ay'a uzay aracı indiren Çin, eski Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra dördüncü ülke olmak için bu göreve oldukça önem veriyor. Uzay aracını taşıyacak roket, Hindistan'ın güneydoğu kıyılarında bulunan Sriharikota adasındaki Hindistan Uzay Araştırmaları Teşkilatı (ISRO) fırlatma tesisinden fırlatılacak.

AY YÜZEYİNİ İNCELEYECEK

Söz konusu Ay aracı, 2 hafta boyunca güney kutup bölgesini inceleyecek ve 396 metre yol katedecek. Araç, ayrıca sahip olduğu ekipmanlar sayesinde Ay yüzeyini inceledikten sonra 15 dakika içinde verileri Dünya'ya gönderecek.

HİNDİSTAN'IN İKİNCİ AY GÖREVİ OLACAK

Hindistan'ın ilk Ay görevi olan Chandrayaan-1, 2008'in Ekim ayında Ay yörüngesine fırlatıldı ve Ağustos 2009'a kadar yörüngede kaldı. Görevde kaldığı süre boyunca Ay'ın etrafını 3 bin 500 kez dolaşan araç, yüzeydeki donmuş su varlığı hakkında çeşitli bilgiler topladı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.



