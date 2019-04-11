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Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hintler oy kullanımının başlamasıyla sandık başına gitti. 900 milyon seçmeninin oy kullanacağı seçim, 6 hafta sürecek.

İHA | 11.04.2019 - 10:26..
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Hindistan’ın çok aşamalı genel seçimlerinin ilk aşaması, 20 eyalette 91 seçim bölgesinde milyonlarca kişinin oy kullanmasıyla, bu sabah saatlerinde başladı.

900 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

ABD ve Avrupa Birliği’nin toplam nüfusundan fazlası anlamına gelen yaklaşık 900 milyon seçmen, dünyanın en büyük seçiminde oy kullanacak. 7 aşamalı seçimler 19 Mayıs’ta sona erecek. Oy sayımı ise 23 Mayıs’ta yapılacak. 29 eyaletten ve 7 federal bölgede oy kullanacak seçmenler, bir aydan fazla bir süre boyunca Lok Sabha adı verilen temsilciler meclisine veya halk meclislerine toplam 543 üye seçecek. Salt çoğunluğa yani 273 sandalyeye sahip olacak parti veya koalisyon hükümet kurma hakkını elde edecek. Kazanan partiden veya koalisyondan gelen milletvekilleri, ülkenin başbakanı olan liderlerini seçecekler. 17’nci Lok Sabha seçimleri için Hindistan Seçim Komisyonu’na, 2 bin 354 siyasi parti kaydoldu.

Ayrıca bu dönemde Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha ve Sıkkım’daki eyalet meclisleri için de seçimler yapılacak.

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

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