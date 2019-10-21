Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yaşanan olayda, öğrencilerinin kopya çekmesini önlemek için karton kutulu önlem alan okul, sosyal medyada haberin yayılması üzerine geri adım attı.

KOPYA VAKALARI SIK YAŞANIYOR

Geçtiğimiz yıllarda Hindistan'da 300 kişinin tutuklanmasına neden olan kopya furyası dünyada yankı bulmuştu. 10. sınıf bitirme sınavında pencereden soru cevapları uzatan velilerin fotoğrafları sosyal medyada da onuşulmuştu.

KAFALARINA KARTON KUTU GEÇİRDİLER

Sistemli ve planlı bunca kopya vakasından sonra okullar da önlemler almaya başladı. Son olarak bir okul öğrencileri sınava kafalarına geçirdikleri karton kutularla aldı.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sıradışı yöntem bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılınca ülke çapında gündem oldu.The Times of India gazetesinin haberinde öğrencilerin soruları görebilmeleri için kafalarındaki karton kutularda boşlukların bırakıldığı ifade edildi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar tepkiye neden oldu.