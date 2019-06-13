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Hindistan’da politikacının kardeşinden ‘saygı’ dayağı

Bir siyasi partinin başkan yardımcısının kardeşi olan bir adam, girdiği eczanedeki görevli ayağa kalkmayınca 'saygısızlık yaptığı' gerekçesiyle görevliyi darbetti.

DHA | 13.06.2019 - 14:21..
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Eczanenin güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, Hint politikacı Pinu’nun, azarladığı görevliyi tezgâhın arkasına geçerek tokatladığı görülüyor.

PARTİ ÜYESİ ECZANEDE OLAY ÇIKARDI

6 Haziran'da Bihar eyaletinde yer alan Bettiah bölgesinde, Bihar Eyalet Yönetimi Eski Bakanı ve Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party / BJP) Başkan Yardımcısı Renu Devi’nin kardeşi olan Pinu adlı adam, bir eczaneye gitti. Pinu, tezgâhın arkasında oturmakta olan görevlinin, kendisi içeri girince ayağa kalkmadığını fark etti.

Hindistan’da politikacının kardeşinden ‘saygı’ dayağı

NİYE AYAĞA KALKMADIN DİYE TOKATLADI

Pinu, görevliye kendisine saygı gösterip ayağa kalkması gerektiğini söyleyerek görevliyi azarladı. Eczanenin güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, Pinu’nun azarladığı görevliyi, tezgâhın arkasına geçerek tokatladığı görülüyor. Daha sonra kendini savunmak için ayağa kalkan görevli ise Pinu’yu itiyor. Görevlinin bu hareketinden sonra Pinu, iyice öfkelenerek bir süre daha görevliyi darbediyor. Hızını alamayan Pinu, ardından görevliyi dışarıya çıkarıyor ve burada da darbediyor. Bu sırada çevredekiler olaya müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamıyor.

Hindistan’da politikacının kardeşinden saygı dayağı

Hindistan’da politikacının kardeşinden ‘saygı’ dayağı

"CEZASINI ÇEKECEK"

Olayın medyaya yansımasından sonra açıklama yapan Renu Devi, "Bunu asla tasvip edemem. Yıllardır Pinu ile görüşmüyoruz. Kim suç işliyorsa cezasını çekmeli." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı; darp edilen görevlinin ise koruma altına alındığı belirtildi.


Hindistan’da politikacının kardeşinden ‘saygı’ dayağı

Hindistan’da politikacının kardeşinden ‘saygı’ dayağı

Hindistan’da politikacının kardeşinden ‘saygı’ dayağı

Hindistan’da politikacının kardeşinden ‘saygı’ dayağı

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