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Hindistan'da virajı alamayan araç aşağı uçtu: 1 ölü

Haydarabad şehrinde hızla viraja giren kırmızı otomobil, virajı alamayıp üst geçitten aşağı düştü. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 23.11.2019 - 18:05..
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Hindistan'ın Haydarabad şehrinde yaşanan trafik kazası, görenleri adeta şoke etti.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kırmızı otomobiliyle hız yapan sürücü virajı alamadı ve araç üst geçitten aşağı düştü. Feci kazada köprünün altında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı VİDEO

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza esnasında köprünün altında bulunan anne hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı. Polis, virajı alamayan otomobil sürücüsünün kontrolü kaybederek köprüden aşağıya uçtuğunu belirtiyor.

ÜST GEÇİT TRAFİĞE KAPATILDI

Yeni açılan köprüde, 3 hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiği açıklandı. Üst geçit trafiğe kapatıldı.

Hindistan'da virajı alamayan araç aşağı uçtu: 1 ölü

Hindistan'da virajı alamayan araç aşağı uçtu: 1 ölü

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