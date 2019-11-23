Hindistan'da virajı alamayan araç aşağı uçtu: 1 ölü

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde yaşanan trafik kazası, görenleri adeta şoke etti.
1 ÖLÜ, 6 YARALI
Kırmızı otomobiliyle hız yapan sürücü virajı alamadı ve araç üst geçitten aşağı düştü. Feci kazada köprünün altında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı VİDEO
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza esnasında köprünün altında bulunan anne hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı. Polis, virajı alamayan otomobil sürücüsünün kontrolü kaybederek köprüden aşağıya uçtuğunu belirtiyor.
ÜST GEÇİT TRAFİĞE KAPATILDI
Yeni açılan köprüde, 3 hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiği açıklandı. Üst geçit trafiğe kapatıldı.