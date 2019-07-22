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Hint komedyen sahnede öldü

Hint stand-up'çı Manjunath Naidu, Dubai’de gerçekleştirdiği şov sırasında fenalaşarak yere düştü. İzleyiciler bunu gösterinin bir parçası sandı, ancak ünlü komedyen hayatını kaybetti.

Detay Haber | 22.07.2019 - 11:53..
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Hindistan’ın ünlü komedyenlerinden biri olan Manjunath Naidu, Dubai'de stand-up gösterisine çıktı.

Naidu için bir süre sonra işler yolunda gitmedi. Sahnede fenalaşan Naidu, izleyicilere kötü hissettiğini söyledi.

Hint komedyen sahnede öldü

SEYİRCİLER KAHKAHALARA BOĞULDU

Gulf News’te yer alan habere göre, gösterinin başlamasından 15 dakika sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalışan ve ardından da yere yığılan Hint komedyenin bu halleri, izleyicileri kahkalara boğdu. Haberde, izleyicilerin bunu gösterinin bir parçası olarak düşündüğü belirtildi.

Hint komedyen sahnede öldü

3 DAKİKA BOYUNCA HAREKETSİZ KALDI

Naidu'nun yaklaşık üç dakika boyunca hareketsiz kalması üzerine gösterinin gerçekleştirildiği otel yetkilileri, sağlık ekiplerini çağırdı. Ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç komedyen, kurtarılamadı.

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