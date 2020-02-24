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Hırsız anne, kucağında bebeğiyle emniyete gedi

Adana'da, hırsızlık suçundan 38 kaydı olan Yeter U., hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 dosyadan aranan Kader T. ile 3 kişi yakalandı.

DHA | 24.02.2020 - 15:30..
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Adana Karataş Emniyet Amirliği ekipleri, Adana ve ilçeleri ile komşu kentlerde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi -5

38 SUÇ KAYDI VAR

Teknik ve fiziki takip sonucu yerleri belirlenen, hırsızlık suçundan 38 kaydı bulunan Yeter U. ve Kader T., Özgür U., Ünal T. ile S.Ç. yakalandı. Polise sahte kimlik veren Kader T.'nin, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 9 dosyadan arandığı ortaya çıktı.

Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi -2

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GELDİ

Yeter U., kucağında bebeğiyle polis aracına bindirilip, diğer 4 şüpheli ile birlikte emniyete getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi -1

Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi -4

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