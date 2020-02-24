Annesi tarafından reddedilen kuzuya annelik yapıyor

1 Annesinin reddettiği kuzuyu sahiplendi Tokat’ta genç bir kadın, annesinin reddettiği yavru kuzuyu sahiplendi. Genç kadın, oturduğu apartman dairesinde kuzuya adeta bir bebek gibi bakıyor.

2 Güneş Altunkaş ile son romanı Hokus Pokus’u konuştuk “Kapının Ardındaki Ben” ile kalemini sevdiren Güneş Altunkaş, bu kez polisiye türündeki yazdığı “Hokus Pokus” ile yine toplumsal konulara dikkat çekiyor…

3 Hırsız anne, kucağında bebeğiyle emniyete gedi Adana'da, hırsızlık suçundan 38 kaydı olan Yeter U. ile hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 dosyadan aranan Kader T. ile 3 kişi yakalandı.

4 Faiz indirimleri piyasayı canlandırdı TCMB'nin üst üste yaptığı politika faiz indirimleri üzerine kamu bankalarının ve özel bankaların ticari ve tüketici kredilerinde yaptıkları indirimler her sektörde canlanmayı beraberinde getirdi.

5 Libya Dışişleri Bakanı: Türkiye sivilleri korumak için Libya'da Libya UMH Dışişleri Bakanı Seyyale, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'e çekilme çağrısı yaparak, Türkiye'nin sivilleri korumak için Libya'da olduğunu söyledi.

6 Türkiye'ye 2020'nin ilk ayında rekor ziyaretçi Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye, tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.