Hırsız ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Büyük Plaj mevkisinde bulunan bir işletmeden geçen çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında dizüstü bilgisayar, para çantası ve bir şişe içki çalındı.

SİDE'DEKİ BİR OTELDE GARSON OLARAK ÇALIŞMIŞ

İşletme sahiplerinin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan araştırma sonucunda hırsızlık şüphelisinin, Side'de 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan 18 yaşındaki Kırgız Namyspek Turuspekov olduğu tespit edildi.

MERDİVENLERDE YAKALANDI

Otel yetkilileriyle yapılan görüşmede şüphelinin ülkesine dönmek amacıyla kısa süre önce havalimanına gittiği bilgisine ulaşılması üzerine; Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla havalimanına giden jandarma timleri Namyspek Turuspekov'u uçağa binmek üzereyken, merdivenlerde yakaladı. Şüphelinin yanında bulunan çantasında plajdaki iş yerinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu.

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İÇKİ VE BİLGİSAYARI ALIP KAÇTI

Jandarmada işlemleri tamamlanan Namyspek Turuspekov, sorgulanmak üzere savcılığa gönderildi. Şüpheli Turuspekov, verdiği ifadede, yaklaşık 2 ay önce Side'de bulunan 5 yıldızlı bir otele çalışmak için geldiğini belirterek, "26 Haziran Çarşamba gecesi deniz kenarında alkol almaya başladım. İçki bitince Büyük Plaj'da bulunan bir iş yerine alkol almak için gittim. Orada kimseyi görmeyince bar bölümünden dizüstü bilgisayar ve bir şişe içki alarak uzaklaştım." dedi.

TUTUKLANDI

Ardından uyumak için gittiği otel lojmanında, güvenlik görevlisinin kendisini içeri almadığını söyleyen Turuspekov, geceyi dışarıda geçirdiğini ve ertesi gün otel yetkilileri tarafından işten çıkarıldığını anlattı. Şüpheli Turuspekov, savcılık ifadesinin ardından 'muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.