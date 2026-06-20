Hoffenheim'dan paylaşım: Ozan Kabak maalesef süre alamadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area’da Paraguay ile karşılaştı.

Milliler, ilk yarıda yediği golle Paraguay’a 1-0’lık skorla yenildi.

Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’ndan elendi.

HOFFENHEIM'DAN DESTEK

Karşılaşmanın ardından Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, ilk 11'de hiç süre alamayan futbolcuları Ozan Kabak'a destek verdi.

"BAŞINI DİK TUT OZAN"

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Die Türkei verliert auch das zweite Spiel und hat damit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Ozan Kabak kam leider nicht zum Einsatz – Kopf hoch, Ozan" (Türkiye ikinci maçını da kaybediyor ve böylece bir üst tura çıkma şansı kalmıyor. Ozan Kabak maalesef süre alamadı. Başını dik tut Ozan) ifadelerine yer verildi.

İLK MAÇTA DA PAYLAŞIM YAPMIŞLARDI

Öte yandan Hoffenheim'ın Ozan Kabak'a yönelik desteği ilk kez gündeme gelmedi.

Alman kulübü, Türkiye'nin ilk grup maçında Avustralya mağlubiyetinin ardından yaptığı "Kein Ozan, kein Sieg" (Ozan yoksa, galibiyet yok) paylaşımıyla da dikkat çekmişti.